Свитолина: удары Кужмовой определённо могут доставить неприятности соперницам

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над 20-летней словачкой Викторией Кужмовой во втором круге Открытого чемпионата Франции со счётом 6:3, 6:4.

"Соперница играла очень агрессивно, уровень её игры не падал. Думаю, для столь молодого возраста она демонстрирует отличный уровень тенниса. Я старалась играть уверенно. Я подавала не так уж плохо, но Виктория здорово действовала на приёме. Стоит отдать ей должное.

Мне нужно было стабильно провести всю встречу. Может быть, соперница немного нервничала. В начале матча это чувствовалось. У неё мощные удары. Когда у Виктории будет больше опыта, она сможет лучше применять их. Но её удары определённо могут доставить неприятности соперницам.

Думаю, я хорошо справляюсь с давлением первых раундов и выступаю уверенно. Я довольна своей игрой на данный момент и тем, как справляюсь в сложных моментах. Надеюсь продолжить в том же духе", — цитирует Свитолину официальный сайт тура.

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