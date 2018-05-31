Надаль рассказал, чем займётся после окончания карьеры

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль рассказал о своих планах. Спортсмен признался, что после окончания профессиональной карьеры хотел бы жить около моря и совершать прогулки на яхте.

«Мне сложно представить свою жизнь без моря. Я всегда был связан с морем, чувствовал особое отношение к нему. Я провожу на море много времени, мне нравится находиться в лодке. Я бы хотел путешествовать на яхте в разных местах. Я уже давно приобрёл яхту, люблю отдыхать на море, когда есть такая возможность. Надеюсь, что в будущем смогу чаще выходить на ней в море», — цитирует Надаля CNN.

Надаль родился на Мальорке – крупнейшем острове Испании. Сам теннисист рассказывал, что лодка была и у его отца, а он сам с детства любил море.