Д. Макинрой: победить Надаля в 5-сетовом матче на грунте практически невозможно

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» американец Джон Макинрой оценил шансы первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля на победу на «Ролан Гаррос». Макинрой также попытался охарактеризовать сильные стороны Надаля.

«Думаю, что на «Ролан Гаррос» всё зависит только от него. На грунте в пятисетовом матче с ним сложно справиться. Если он хорошо играет, и у него нет проблем со здоровьем, то Рафа – явный фаворит.

Из других игроков лучше всего подготовились Александр Зверев и Доминик Тим. Возможно, Новак Джокович тоже имеет определённые шансы. Может добиться успеха и кто-то другой с мощной подачей. Но нужно понимать, что в длинных матчах победить Надаля ещё сложнее.

В чём секретное оружие Надаля? – У него их много. Но я бы назвал дух бойца, он никогда не сдаётся и борется до конца за каждое очко. В таких случаях матчи с ним превращаются в настоящий кошмар для соперников. В данном аспекте я вспоминаю свои матчи с Бьорном Боргом», — цитирует Макинроя Gazzetta.

Второй шаг Марии Шараповой на «Ролан Гаррос». Матчи 5-го дня Россиянки Шарапова и Павлюченкова, а также Серена, Надаль, Халеп, Мугуруса, Чилич, дель Потро, Плишкова закроют 2-й круг «Ролан Гаррос».