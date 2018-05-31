Касаткина: Саккари находится в отличной форме, так что мне будет нелегко

Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась ожиданиями от встречи с представительницей Греции Марией Саккари в третьем круге Открытого чемпионата Франции.

"Мы встречались на каком-то небольшом турнире много лет назад, но уже давно знаем друг друга. Это будет нелегко, потому что ей нравится играть на грунте. Она здорово двигается на этом покрытии. Мария в отличной форме, так что мне точно будет непросто.

Мы играем на одних и тех турнирах, так что везде оказываемся вместе. Даже если ты не стараешься особо следить за кем-то, то всё равно видишь результаты матчей. Мы знаем об успехах друг друга, это нормально", — цитирует Касаткину официальный сайт тура.

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Второй шаг Марии Шараповой на «Ролан Гаррос». Матчи 5-го дня Россиянки Шарапова и Павлюченкова, а также Серена, Надаль, Халеп, Мугуруса, Чилич, дель Потро, Плишкова закроют 2-й круг «Ролан Гаррос».

Ночной дозор. Касаткина и Хачанов успели победить до заката в Париже Касаткина и Хачанов — в третьем круге «Ролан Гаррос», Зверев и Димитров выиграли в пяти сетах, Кафельников и Сафин сыграют в паре.