Касаткина: Саккари находится в отличной форме, так что мне будет нелегко

Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась ожиданиями от встречи с представительницей Греции Марией Саккари в третьем круге Открытого чемпионата Франции.
"Мы встречались на каком-то небольшом турнире много лет назад, но уже давно знаем друг друга. Это будет нелегко, потому что ей нравится играть на грунте. Она здорово двигается на этом покрытии. Мария в отличной форме, так что мне точно будет непросто.
Мы играем на одних и тех турнирах, так что везде оказываемся вместе. Даже если ты не стараешься особо следить за кем-то, то всё равно видишь результаты матчей. Мы знаем об успехах друг друга, это нормально", — цитирует Касаткину официальный сайт тура.
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