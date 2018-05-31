Зверев – журналисту: не понял ни единого слова, обожаю ваш британский акцент!

Немецкий теннисист Александр Зверев после победы над своим соотечественником Флорианом Майером (6:2, 6:1, 7:6) в первом круге «Ролан Гаррос» во время пресс-конференции пошутил над британским журналистом. Как признался спортсмен, он не понял ни единого слова из вопросов представителя СМИ.

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Зверев: Откуда вы, приятель?

Журналист: Хотите попробовать угадать? Йоркшир, Англия.

З: Здорово! Если там когда-нибудь будут проводить турнир, я обязательно приеду из-за этого акцента. Он мне нравится. Не понял ни единого слова из того, что вы сказали, но это неважно.

Ж: Вы, наверняка, наслаждаетесь тем, как сейчас играете в теннис…

З: Но ещё больше я наслаждаюсь вашим акцентом, приятель!

Также Зверев пообещал британскому журналисту, что ответит на все вопросы, если дойдёт до финала. В свою очередь представитель СМИ заявил, что будет посещать каждую пресс-конференцию немца.

Второй шаг Марии Шараповой на «Ролан Гаррос». Матчи 5-го дня Россиянки Шарапова и Павлюченкова, а также Серена, Надаль, Халеп, Мугуруса, Чилич, дель Потро, Плишкова закроют 2-й круг «Ролан Гаррос».