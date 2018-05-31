С. Уильямс: я не думала, что мне будет так тяжело

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс в заключительной серии документального фильма «Быть Сереной» рассказала о сложностях в процессе возвращения в тур после рождения ребёнка.

"Я никогда не думала, что это будет просто. Не думала, что это станет сказкой, в которой я рожу ребёнка, выйду замуж и затем вернусь как ни в чём не бывало. Но признаюсь, я не думала, что мне будет так тяжело. Я готовилась к грунтовому сезону в академии Муратоглу и хотела проводить время с дочерью. Каждому в жизни нужно находить баланс. Мы не можем делать всё, что захотим. Раньше мне удавалось вернуться к своей лучшей игре, но пока этого не произошло.

Карьера очень много значит для меня и тренировки в академии отличаются от других. Здесь всё построено для тенниса и каждый стремиться стать чемпионом. Но я немного злюсь, потому что упорно работаю с ноября, и всё ещё продолжаю трудиться", — сказала Серена.

Её тренер Патрик Муратоглу так оценил форму подопечной: "Выносливость, скорость и мощь пока не на должном уровне. Теннисисты всегда рассказывают себе истории, которые хотят услышать. Они живут в собственном мире. Иногда это помогает, иногда вредит их игре. Это сложно, потому что, если позволить Серене сделать неправильный выбор и врезаться в стену, то ничего положительного не будет. Ей сложно постоянно находить баланс. Но если она будет в форме даже без игровой практики, то победить её будет сложно. Если она не наберёт форму, то не сможет играть. Нужно готовиться".

Второй шаг Марии Шараповой на «Ролан Гаррос». Матчи 5-го дня Россиянки Шарапова и Павлюченкова, а также Серена, Надаль, Халеп, Мугуруса, Чилич, дель Потро, Плишкова закроют 2-й круг «Ролан Гаррос».