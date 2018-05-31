С. Уильямс: во мне всегда живёт зверь, готовый вырваться и сокрушить соперницу

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс в заключительной серии документального фильма «Быть Сереной» рассказала о подготовке к Открытому чемпионату Франции.



"К турниру в Майами я сбросила немало веса, но проиграла и, вернувшись домой, сразу набрала восемь фунтов. Мне тяжело, потому что я всё делаю. Вы думаете, что я ленюсь, но я никогда не была ленивой. Я бы не стала тем, кем являюсь, не прикладывая усилий.



Почти всю жизнь я являюсь теннисисткой. Восемь месяцев назад я стала мамой. Если честно, мне не следует выбирать между этими ролями. Думаю, я постоянно убеждаюсь в этом. Кормление грудью — это невероятно личное. Связь, которая образуется с Олимпией, — это одна из самых волшебных вещей, которые я когда-либо испытывала. Но правда в том, что я скучаю по своей лучшей форме, по теннису и больше всего — по победам. Я хочу делать это вновь. Мне нужно понять, как нужно поступать.

Не могу сказать, что во мне уже нет прежнего зверя, который ждёт возможности вырваться на наружу и сокрушить соперницу. Он всегда во мне. Я буду готова к "Ролан Гаррос" и ничего бояться не стану. Мне нравится ставить цель и достигать её. Тренироваться в академии Патрика было нелегко, но я точно стала сильнее.



Свадьба Меган Маркл? Мы давно дружим с ней. И на её свадьбе я всё равно думала о теннисе. Передо мной гора, которая круче всех, которые я встречала раньше. Я признаю, что не получаю большого удовольствия от всех этих требований и трудностей. Я ощущаю напряжение и давление. Но и подобной поддержки у меня раньше не было. У меня есть Олимпия, мой муж, благодаря им мне становится легче.



36 лет я отдавала себя теннису. Теннис будет всегда, вне зависимости от того играет ли Серена Уильямс. Всегда будут и турниры "Большого шлема". Я могла бы с лёгкостью сказать: "Может быть, мне это уже не нужно". Но моя история на этом не заканчивается", — сказала Серена.

Второй шаг Марии Шараповой на «Ролан Гаррос». Матчи 5-го дня Россиянки Шарапова и Павлюченкова, а также Серена, Надаль, Халеп, Мугуруса, Чилич, дель Потро, Плишкова закроют 2-й круг «Ролан Гаррос».