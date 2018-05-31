Де Минор: не хватило сил для успешной игры на грунте

19-летний австралийский теннисист Алекс де Минор после поражения в первом круге «Ролан Гаррос» от британца Кайла Эдмунда (2:6, 4:6, 3:6) прокомментировал свою игру и признался, что может быть удовлетворён собственными результатами.

«Матч мне не удался. Соперник был сильнее меня, он загонял меня по корту. Мне нужно поработать над этим аспектом своей игры и лучше подготовиться к следующему сезону турниров на грунте.

Грунт – тяжёлое покрытие, для успешной игры на котором надо много сил. Здесь сложно двигаться, покрытие немного скользкое. Я работал в тренажёрном зале, готовился к игре на грунте. Но я не могу добиться стремительного прогресса в одночасье.

Тем не менее, я очень доволен своей игрой. Конечно, мне надо становиться сильнее и работать над собой», — цитирует де Минора Tennis World USA.

Второй шаг Марии Шараповой на «Ролан Гаррос». Матчи 5-го дня Россиянки Шарапова и Павлюченкова, а также Серена, Надаль, Халеп, Мугуруса, Чилич, дель Потро, Плишкова закроют 2-й круг «Ролан Гаррос».