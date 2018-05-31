Возняцки: мне не хватало Серены в туре, потому что она всегда ставит барьер

Датчанка Каролина Возняцки в заключительной серии серии документального фильма «Быть Сереной» прокомментировала возвращение в тур своей подруги — американки Серены Уильямс, которая в сентябре 2017 года стала мамой.
"Мне не хватало Серены в туре, потому что она всегда ставит барьер. В матчах с ней нужно показывать только свой лучший теннис и прибавлять. Благодаря этому уровень моей игры растёт. Это здорово для меня, как для спортсменки. Видеть её и Олимпию — это просто замечательно. В этом есть нечто невероятно важное", — приводит слова Возняцки официальный сайт тура.
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