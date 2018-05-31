Возняцки: мне не хватало Серены в туре, потому что она всегда ставит барьер

Датчанка Каролина Возняцки в заключительной серии серии документального фильма «Быть Сереной» прокомментировала возвращение в тур своей подруги — американки Серены Уильямс, которая в сентябре 2017 года стала мамой.



"Мне не хватало Серены в туре, потому что она всегда ставит барьер. В матчах с ней нужно показывать только свой лучший теннис и прибавлять. Благодаря этому уровень моей игры растёт. Это здорово для меня, как для спортсменки. Видеть её и Олимпию — это просто замечательно. В этом есть нечто невероятно важное", — приводит слова Возняцки официальный сайт тура.

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Второй шаг Марии Шараповой на «Ролан Гаррос». Матчи 5-го дня Россиянки Шарапова и Павлюченкова, а также Серена, Надаль, Халеп, Мугуруса, Чилич, дель Потро, Плишкова закроют 2-й круг «Ролан Гаррос».