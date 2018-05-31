Виландер: Надалю надо играть более агрессивно

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Матс Виландер поделился впечатлениями от стартовой игры испанца Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос». В первом круге Открытого чемпионата Франции Надаль обыграл итальянца Симоне Болелли (6:4, 6:3, 7:6).

«Я думаю, что Надаль был не слишком убедителен. Он действовал довольно пассивно, но и Болелли провёл отличный матч.

Рафа умеет выигрывать, действуя пассивно. Он знал, когда Болелли промахнётся. Если говорить о победах, то Надаль умеет добиваться результата, действуя пассивно. Он – величайший игрок всех времён. Надаль уважает каждого оппонента, из-за чего он иногда действует слишком осторожно.

Думаю, что ему надо чуть чаще рисковать. Надалю стоит быстрее доводить дело до победы в матчах. Ему предстоит играть почти две недели, надо сохранить свежесть для решающих матчей», — цитирует Виландера Tennis World USA.

Второй шаг Марии Шараповой на «Ролан Гаррос». Матчи 5-го дня Россиянки Шарапова и Павлюченкова, а также Серена, Надаль, Халеп, Мугуруса, Чилич, дель Потро, Плишкова закроют 2-й круг «Ролан Гаррос».