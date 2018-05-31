Барти: с момента последней встречи с Сереной я стала другим игроком

Австралийская теннисистка Эшли Барти поделилась ожиданиями от встречи с американкой Сереной Уильямс во втором круге Открытого чемпионата Франции.

"После матча с Вихлянцевой я уходила с корта и на большом экране увидела, что сыграю с Сереной. С момента нашей последней встречи прошло несколько лет. Думаю, мне нужно будет использовать позитивный и негативный опыт, полученный в том матче. Думаю, я стала другим игроком, но про Серену можно сказать то же самое.

Серена — настоящая чемпионка. Она приложила немало усилий, чтобы вернуться в тур. То, что она и другие девушки возвращаются после рождения ребёнка, это чудесно", — цитирует Барти официальный сайт тура.

Второй шаг Марии Шараповой на «Ролан Гаррос». Матчи 5-го дня Россиянки Шарапова и Павлюченкова, а также Серена, Надаль, Халеп, Мугуруса, Чилич, дель Потро, Плишкова закроют 2-й круг «Ролан Гаррос».