Барти: с момента последней встречи с Сереной я стала другим игроком

Австралийская теннисистка Эшли Барти поделилась ожиданиями от встречи с американкой Сереной Уильямс во втором круге Открытого чемпионата Франции.
"После матча с Вихлянцевой я уходила с корта и на большом экране увидела, что сыграю с Сереной. С момента нашей последней встречи прошло несколько лет. Думаю, мне нужно будет использовать позитивный и негативный опыт, полученный в том матче. Думаю, я стала другим игроком, но про Серену можно сказать то же самое.
Серена — настоящая чемпионка. Она приложила немало усилий, чтобы вернуться в тур. То, что она и другие девушки возвращаются после рождения ребёнка, это чудесно", — цитирует Барти официальный сайт тура.
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