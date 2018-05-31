С. Уильямс: матч с Барти станет прекрасным шоу

23-кратная победительница турниров "Большого шлема" американка Серена Уильямс, вернувшаяся в тур после рождения дочери, поделилась ожиданиями от матча с представительницей Австралии Эшли Барти во втором круге Открытого чемпионата Франции.
"Эшли демонстрирует невероятный теннис. Прошлый сезон она провела просто изумительно и в этом выступает прекрасно. Она продолжает свой путь наверх после возвращения в теннис. Это будет прекрасное шоу. Эшли всё на корте делает отлично. Посмотрим, что удастся сделать мне", — приводит слова Уильямс официальный сайт тура.
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