С. Уильямс: матч с Барти станет прекрасным шоу

23-кратная победительница турниров "Большого шлема" американка Серена Уильямс, вернувшаяся в тур после рождения дочери, поделилась ожиданиями от матча с представительницей Австралии Эшли Барти во втором круге Открытого чемпионата Франции.

"Эшли демонстрирует невероятный теннис. Прошлый сезон она провела просто изумительно и в этом выступает прекрасно. Она продолжает свой путь наверх после возвращения в теннис. Это будет прекрасное шоу. Эшли всё на корте делает отлично. Посмотрим, что удастся сделать мне", — приводит слова Уильямс официальный сайт тура.

Второй шаг Марии Шараповой на «Ролан Гаррос». Матчи 5-го дня Россиянки Шарапова и Павлюченкова, а также Серена, Надаль, Халеп, Мугуруса, Чилич, дель Потро, Плишкова закроют 2-й круг «Ролан Гаррос».