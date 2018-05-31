Маю одержал 300-ю победу в карьере в парном разряде

Французский теннисист Николя Маю, выступающий на "Ролан Гаррос" в дуэте со своим соотечественником Пьер-Югом Эрбером, одержал 300-ю победу в карьере на уровне ATP-тура, сообщает официальный сайт ATP. В матче стартового раунда они обыграли шведа Роберта Линдстедта и представителя Польши Марчина Матковского со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (8:6).

Маю, начавший профессиональную карьеру в 2000 году, на кортах "Ролан Гаррос" одержал 23 победы в парном разряде в 40 встречах. В 2013 году он дошёл до финала этих соревнований.

Второй шаг Марии Шараповой на «Ролан Гаррос». Матчи 5-го дня Россиянки Шарапова и Павлюченкова, а также Серена, Надаль, Халеп, Мугуруса, Чилич, дель Потро, Плишкова закроют 2-й круг «Ролан Гаррос».