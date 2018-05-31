Зверев: должен поблагодарить Надаля за советы

Немецкий теннисист Александр Зверев после победы над своим соотечественником Флорианом Майером (6:2, 6:1, 7:6) в первом круге «Ролан Гаррос» признался, что ему помогло общение со швейцарцем Роджером Федерером.

«Он сказал мне вдохновляющие слова. Федерер рассказал, что ему никак не удавалось преодолеть четвертьфинальный барьер «Ролан Гаррос» до 23 лет или около того. Я успокоился и понял, что у меня ещё всё впереди.

Просто пообщавшись на эту тему, я осознал, что у меня всё в порядке. Что ничего не поздно. Наверное, я должен поблагодарить Федерера за эту беседу», — цитирует Зверева Tennis World USA.

Второй шаг Марии Шараповой на «Ролан Гаррос». Матчи 5-го дня Россиянки Шарапова и Павлюченкова, а также Серена, Надаль, Халеп, Мугуруса, Чилич, дель Потро, Плишкова закроют 2-й круг «Ролан Гаррос».