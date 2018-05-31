Чилич и Кар. Плишкова сыграли в теннис под Эйфелевой башней

Хорват Марин Чилич и чешка Каролина Плишкова приняли участие в мероприятии Roland-Garros in the city. В рамках акции спортсмены провели автограф-сессию, а также нанесли несколько символических ударов на корте, установленном под Эйфелевой башней в Париже.

Посмотреть запись можно в «твиттере» журналиста Андрэа Ла Пэрна.

Чилич на «Ролан Гаррос» в первом круге обыграл австралийца Джеймса Дакворта (6:3, 7:5, 7:6). В следующем круге хорват сыграет с поляком Хубертом Хуркачом. Плишкова также вышла во второй круг турнира, обыграв свою соотечественницу Барбору Крейчикову (7:6, 6:4). Во втором круге она сыграет с ещё одной чешкой Люси Шафаржовой.

Второй шаг Марии Шараповой на «Ролан Гаррос». Матчи 5-го дня Россиянки Шарапова и Павлюченкова, а также Серена, Надаль, Халеп, Мугуруса, Чилич, дель Потро, Плишкова закроют 2-й круг «Ролан Гаррос».