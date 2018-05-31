Пэр: я бы предпочёл победу, но выиграть каждый матч не получается

Французский теннисист Бенуа Пэр прокомментировал своё поражение от представителя Японии Кея Нисикори во втором круге «Ролан Гаррос» со счётом 3:6, 6:2, 6:4, 2:6, 3:6.

"Это был прекрасный матч, великолепное сражение. Я сделал всё, что мог. Я выложился по полной. Конечно, я бы предпочёл победу, но выиграть каждый матч не получается", — приводит слова Пэра официальный сайт тура.

В третьем круге Нисикори встретится с ещё одним представителем Франции Жилем Симоном. Открытый чемпионат Франции завершится 10 июня.

Второй шаг Марии Шараповой на «Ролан Гаррос». Матчи 5-го дня Россиянки Шарапова и Павлюченкова, а также Серена, Надаль, Халеп, Мугуруса, Чилич, дель Потро, Плишкова закроют 2-й круг «Ролан Гаррос».

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