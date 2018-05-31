Димитров: поцеловал колени, потому что выдержал пятисетовый марафон

Болгарский теннисист Григор Димитров после победы во втором круге «Ролан Гаррос» над американцем Джаредом Доналдсоном (6:7, 6:4, 4:6, 6:4, 10:8) рассказал о своём праздновании. После окончания матча Димитров поцеловал собственные колени.

«В этой игре было абсолютно всё. Я понимаю чувства Доналдсона, который провёл отличный матч. Мы играли более четырёх часов, это было великолепно.

Я чувствовал себя хорошо, ощущал, что у меня ещё остаются силы. Думаю, что моя игра очень понравилась нашей команде, особенно моему тренеру по фитнесу. Сегодня я улыбался, потому что знал, что у меня ещё есть силы. Поэтому я потом поцеловал свои колени, мне удалось справиться с огромной нагрузкой.

Конечно, я благодарил не сами колени, а ноги. Я понимал, что матч будет энергозатратным. Доналдсон очень много двигался, но я чувствовал, что выйду победителем.

Я мог сыграть играть ещё несколько часов. Вообще, здорово, что я победил в пяти сетах, особенно на грунте. Это мне поможет в будущем», — цитирует Димитрова Tennis World USA.

Второй шаг Марии Шараповой на «Ролан Гаррос». Матчи 5-го дня Россиянки Шарапова и Павлюченкова, а также Серена, Надаль, Халеп, Мугуруса, Чилич, дель Потро, Плишкова закроют 2-й круг «Ролан Гаррос».