Джокович: могу только представить, как сейчас тяжело Маррею

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что недавно общался с британцем Энди Марреем, восстанавливающимся после операции на бедре. Также Джокович выразил надежду, что Маррей вскоре вернётся на корт.

«Мы недавно общались с Энди, т. к. оба входим в совет игроков. У нас была встреча, а он присутствовал с помощью средств видеосвязи. Я только могу представить, как ему сейчас тяжело, как он справляется с последствиями травмы.

И я понимаю его: у меня была похожая ситуация, хоть моя травма и не такая серьёзная. Надеюсь, что он успеет восстановиться к сезону турниров на траве. Думаю, ему больше всего нравится именно травяное покрытие», — цитирует Джоковича GivemeSport.