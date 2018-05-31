Мугуруса победила Ферро и может сыграть с Павлюченковой на «Ролан Гаррос»

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, посеянная на Открытом чемпионате Франции под третьим номером, вышла в третий круг, обыграв хозяйку кортов Фиону Ферро (WC) со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут. Гарбинье 4 раза подала навылет, активно выиграла 26 очков и совершила 23 невынужденные ошибки. На счету её соперницы 1 эйс, 13 виннеров и 18 неточностей.

За выход в четвёртый круг "Ролан Гаррос" Мугуруса поспорит с победительницей противостояния Саманта Стосур (Австралия) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 30).



Второй шаг Марии Шараповой на «Ролан Гаррос». Матчи 5-го дня Россиянки Шарапова и Павлюченкова, а также Серена, Надаль, Халеп, Мугуруса, Чилич, дель Потро, Плишкова закроют 2-й круг «Ролан Гаррос».