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Павлюченкова проиграла Стосур во втором круге Открытого чемпионата Франции

Павлюченкова проиграла Стосур во втором круге Открытого чемпионата Франции
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (30) не смогла пробиться в третий круг Открытого чемпионата Франции, в двух партиях проиграв представительнице Австралии Саманте Стосур со счётом 2:6, 6:7 (1:7). Продолжительность поединка составила 1 час 38 минут. Анастасия активно выиграла 20 очков и совершила 35 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 27 виннеров и 25 неточностей.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Стосур — Павлюченкова на «Ролан Гаррос».

За выход в четвёртый круг Стосур поспорит с испанкой Гарбиньей Мугурусой (3).

Ролан Гаррос (ж) 2018. 2-й круг
31 мая 2018 года, четверг. 12:10 МСК
Саманта
Стосур
Анастасия
Павлюченкова
6:2 7:6
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