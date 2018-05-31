Павлюченкова проиграла Стосур во втором круге Открытого чемпионата Франции

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (30) не смогла пробиться в третий круг Открытого чемпионата Франции, в двух партиях проиграв представительнице Австралии Саманте Стосур со счётом 2:6, 6:7 (1:7). Продолжительность поединка составила 1 час 38 минут. Анастасия активно выиграла 20 очков и совершила 35 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 27 виннеров и 25 неточностей.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Стосур — Павлюченкова на «Ролан Гаррос».
За выход в четвёртый круг Стосур поспорит с испанкой Гарбиньей Мугурусой (3).
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