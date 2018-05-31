Рыбарикова победила Бенчич во втором круге «Ролан Гаррос»

Словацкая теннисистка Магдалена Рыбарикова, посеянная на Открытом чемпионате Франции под 19-м номером, вышла в третий круг, в двух партиях обыграв представительницу Швейцарии Белинду Бенчич со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 42 минуты. Магдалена 1 раз подала навылет, активно выиграла 20 очков и совершила 26 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 22 виннера и 42 неточности.

За выход в четвёртый круг Рыбарикова поспорит с победительницей матча Леся Цуренко (Украина) — Коко Вандевей (США, 15).

Второй шаг Марии Шараповой на «Ролан Гаррос». Матчи 5-го дня Россиянки Шарапова и Павлюченкова, а также Серена, Надаль, Халеп, Мугуруса, Чилич, дель Потро, Плишкова закроют 2-й круг «Ролан Гаррос».