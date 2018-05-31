Шварцман: пока Надаль, Федерер в строю, никому не выиграть турнира «БШ»

Аргентинский теннисист Диего Шварцман не считает, что кому-либо по силам выиграть турнир «Большого шлема», пока не завершат карьер Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович. По словам Шварцмана, фавориты слишком сильны в настоящее время.

«Пока большая тройка в строю, соревноваться с ними тяжело. Я не думаю, что кто-то, кроме Федерера, Надаля и Джоковича, может выиграть турнир «Большого шлема». К счастью, я моложе них. И у меня будет время после того, как они завершат карьеру», — цитирует Шварцмана Marca.

Также аргетинец признался, что ему с его ростом, составляющим 170 см, бывает сложно играть против более высоких игроков.

«Но я никогда не задумываюсь об этом. Может, в начале карьеры мне было сложно, но затем я научился нивелировать этот недостаток. Специалисты помогли мне подготовиться», — добавил Шварцман.