Джонсон одержал волевую победу над Штруффом во втором круге «Ролан Гаррос»

Американский теннисист Стив Джонсон пробился в третий круг Открытого чемпионата Франции, в четырёх партиях обыграв представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 28 минут. Стив 8 раз подал навылет, активно выиграл 30 очков и совершил 27 невынужденных ошибок. На счету его соперника 16 эйсов, 46 виннеров и 44 неточности.

За выход в четвёртый круг Джонсон поспорит с победителем матча Марин Чилич (Хорватия, 3) — Хуберт Хуркач (Польша, Q).

Второй шаг Марии Шараповой на «Ролан Гаррос». Матчи 5-го дня Россиянки Шарапова и Павлюченкова, а также Серена, Надаль, Халеп, Мугуруса, Чилич, дель Потро, Плишкова закроют 2-й круг «Ролан Гаррос».