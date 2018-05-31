Тим в четырёх партиях победил Циципаса во втором круге «Ролан Гаррос»

Австрийский теннисист Доминик Тим, посеянный на Открытом чемпионате Франции под седьмым номером, вышел в третий круг, в четырёх партиях обыграв представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 6:2, 2:6, 6:4, 6:4. Продолжительность поединка составила 2 часа 40 минут. Доминик 5 раз подал навылет, активно выиграл 45 очков и совершил 39 невынужденных ошибок. На счету его соперника 6 эйсов, 36 виннеров и 41 ошибка.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Тим – Циципас на Открытом чемпионате Франции.

В третьем круге Тим встретится с представителем Италии Маттео Берреттини.

Второй шаг Марии Шараповой на «Ролан Гаррос». Матчи 5-го дня Россиянки Шарапова и Павлюченкова, а также Серена, Надаль, Халеп, Мугуруса, Чилич, дель Потро, Плишкова закроют 2-й круг «Ролан Гаррос».