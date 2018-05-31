Аннакон: не сомневаюсь, что Вавринка вернётся на высокий уровень

Пол Аннакон, бывший тренер швейцарца Роджера Федерера, считает, что его соотечественнику Стэну Вавринке удастся вернуться на былой уровень. После поражения в первом круге «Ролан Гаррос» Вавринка выпал из числа 250 лучших теннисистов ATP. Тем не менее Аннакон уверен, что Вавринку не стоит списывать со счетов.

«Стэн психологически устойчив. Он сделает всё, чтобы вернуться к лучшей форме. Его мотивируют результаты. Насколько я знаю Стэна, он будет активно работать над собой, пока не добьётся поставленных целей.

Результаты обязательно придут. Ему не стоит беспокоиться об этом. Проблемы Варвинки были связаны со здоровьем, он плохо себя чувствовал, сказывались последствия серьёзной травмы», — цитирует Аннакона SFR Sport.

Второй шаг Марии Шараповой на «Ролан Гаррос». Матчи 5-го дня Россиянки Шарапова и Павлюченкова, а также Серена, Надаль, Халеп, Мугуруса, Чилич, дель Потро, Плишкова закроют 2-й круг «Ролан Гаррос».