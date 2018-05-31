Зопп одолел Бемельманса во 2-м круге «Ролан Гаррос», отыгравшись с 0:2 по сетам

Эстонский теннисист Юрген Зопп (LL) пробился в третий круг Открытого чемпионата Франции, в пяти партиях одолев представителя Бельгии Рубена Бемельманса со счётом 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 3 часа 35 минут. Юрген 5 раз подал навылет, активно выиграл 53 очка и совершил 74 невынужденные ошибки. На счету его соперника 7 эйсов, 50 виннеров и 69 неточностей.

Юрген впервые в карьере вышел в третий круг турнира "Большого шлема".

За выход в четвёртый круг "Ролан Гаррос" Зопп поспорит с представителем Германии Максимильяном Мартерером.

Второй шаг Марии Шараповой на «Ролан Гаррос». Матчи 5-го дня Россиянки Шарапова и Павлюченкова, а также Серена, Надаль, Халеп, Мугуруса, Чилич, дель Потро, Плишкова закроют 2-й круг «Ролан Гаррос».