Джокович: люблю С. Уильямс и желаю ей только лучшего

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своих взаимоотношениях с американкой Сереной Уильямс. Недавно Джокович сфотографировался с дочкой Уильямс. Серб признался, что их связывают дружеские отношения.

«Я действительно люблю Серену. Она заслуживает всех самых добрых слов. Особенно после того, как родила дочь Олимпию. После всего, чего она достигла в спорте, здорово вновь видеть её на корте. Это действительно впечатляет и вдохновляет.

У нас действительно хорошие взаимоотношения. Если вы не знали, моя дочь и её дочь родились с разницей в один день. Мы много переписывались в то время.

Серена была очень добра, она делилась со мной и моей супругой многими вещами, через которые прошла. Я ценю это. Я чувствую, что мы близки. Я лишь могу сказать, что люблю её и желаю ей всего наилучшего.

Быть мамой очень тяжело. Женщины проходят через настоящее испытание. И поэтому ещё удивительнее, как они возвращаются в спорт. Особенно это касается Серены. Она хочет вернуться, т. к. чувствует, что ещё может многого достичь. Считаю её величайшей спортсменкой в истории», — цитирует Джоковича Tennis World USA.