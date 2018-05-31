Эдмунд победил Фучовича и сыграет с Фоньини на «Ролан Гаррос»

Британский теннисист Кайл Эдмунд, посеянный на Открытом чемпионате Франции под 16-м номером, вышел в третий круг, в четырёх партиях обыграв представителя Венгрии Мартона Фучовича со счётом 6:0, 1:6, 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 16 минут. Кайл дважды подал навылет, активно выиграл 24 очка и совершил 30 невынужденных ошибок. На счету его соперника 7 эйсов, 29 виннеров и 36 неточностей.

За выход в четвёртый круг "Ролан Гаррос" Эдмунд поспорит с представителем Италии Фабио Фоньини (18).

Второй шаг Марии Шараповой на «Ролан Гаррос». Матчи 5-го дня Россиянки Шарапова и Павлюченкова, а также Серена, Надаль, Халеп, Мугуруса, Чилич, дель Потро, Плишкова закроют 2-й круг «Ролан Гаррос».