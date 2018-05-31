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Макарова и Веснина могут возглавить рейтинг WTA в парном разряде после «РГ»

Макарова и Веснина могут возглавить рейтинг WTA в парном разряде после «РГ»
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова, отказавшиеся от совместного выступления на Открытом чемпионате Франции, могут возглавить рейтинг WTA в парном разряде.

Спортсменки заявились на турнир с разными партнёршами. Веснина проиграла накануне в первом же матче вместе с Еленой Остапенко. Сегодня, 31 мая, Макарова тоже уступила на старте вместе с Анной Калинской.

При этом российская пара сохраняет хорошие шансы на первое место рейтинга. Теоретически их могут обогнать Юн-Янь Чань и Тимя Бабош, выступающие на этом турнире с разными партнёршами (с Маттек-Сэндс и Младенович, соответственно).

Ранее россиянки сообщили, что после «Ролан Гаррос» во время сезона турниров на траве планируют вновь воссоединиться. Приоритетом для дуэта является высокий рейтинг для попадания на итоговый турнир WTA.

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