Петкович победила Маттек-Сэндс на «Ролан Гаррос», выиграв первый сет 6:0

Немецкая теннисистка Андреа Петкович вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, в двух партиях обыграв представительницу США Бетани Маттек-Сэндс со счётом 6:0, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут. Андреа дважды подала навылет, активно выиграла 16 очков и совершила 24 невынужденные ошибки. На счету её соперницы 2 эйса, 17 виннеров и 33 неточности.

За выход в четвёртый круг Петкович поспорит с победительницей матча Симона Халеп (Румыния, 1) — Тэйлор Таунсенд (США, WC).



Второй шаг Марии Шараповой на «Ролан Гаррос». Матчи 5-го дня Россиянки Шарапова и Павлюченкова, а также Серена, Надаль, Халеп, Мугуруса, Чилич, дель Потро, Плишкова закроют 2-й круг «Ролан Гаррос».