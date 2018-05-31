Возняцки попала на обложку турецкого издания журнала Cosmo

Датская теннисистка Каролина Возняцки попала на обложку турецкой версии популярного глянцевого журнала Cosmopolitan.

Посмотреть запись можно в «твиттере» Возняцки.

«Очень рада, что появилась на обложке журнала! Отлично провела время в Стамбуле», — написала Возняцки в своём «твиттере», приложив обложку с собственным изображением.

В настоящее время Возняцки находится в Париже, где она принимает участие в «Ролан Гаррос». Накануне, 30 мая, вторая ракетка мира во втором круге турнира разгромила испанку Георгину Гарсия Перес (6:1, 6:0). В третьем круге соперницей Возняцки станет француженка Полин Пармантье.