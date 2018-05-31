Хогенкамп: после первого сета с Шараповой думала, что не продержусь и 50 минут

Голландская теннисистка Рихел Хогенкамп, уступившая россиянке Марии Шараповой в первом круге «Ролан Гаррос» (1:6, 6:4, 3:6), призналась, что ей было сложно противостоять титулованной сопернице.

«После первого сета я думала, что не смогу продержаться и 50 минут. В важнейшие моменты мне не хватало уверенности в себе и веры, что я на что-то способна. Шарапова играет одинаково, когда она выигрывает или проигрывает 0:3.

Когда она находится на противоположной стороне корта, ты чувствуешь невероятное давление. Во время игры с другими теннисистками ты спокойно наносишь удары и ввязываешься в длительные розыгрыши. С Шараповой идёт игра ва-банк от подачи до удара, даже во время разминки. Для неё нет понятия «играть на 80%», она всегда выкладывается на 100%. Она одна из немногих в мире тенниса, кто заставляет тебя чувствовать давление. В этом и заключается причина моих многочисленных ошибок.

Во время игры против неё чувствуется, что она хочет тебя «проглотить», — сказала Хогенкамп во время пресс-конференции.