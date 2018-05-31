М. Зверев обыграл Стаховского и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Немец Миша Зверев обыграл представителя Украины Сергея Стаховского в матче второго круга Открытого чемпионата Франции – 6:3, 6:7 (0:7), 7:6 (7:2), 6:1.



Встреча продолжалась 3 часа 15 минут. На счету победителя 8 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 17. Стаховский выполнил 10 подач навылет, 7 раз ошибся на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из 5 имевшихся.



Соперником старшего из братьев Зверевых по третьему кругу «Ролан Гаррос» станет победитель пары Пабло Куэвас (Уругвай) – Кевин Андерсон (ЮАР, 6).

Второй шаг Марии Шараповой на «Ролан Гаррос». Матчи 5-го дня Россиянки Шарапова и Павлюченкова, а также Серена, Надаль, Халеп, Мугуруса, Чилич, дель Потро, Плишкова закроют 2-й круг «Ролан Гаррос».