Андерсон одолел Куэваса и вышел в третий раунд «Ролан Гаррос»

Южноафриканец Кевин Андерсон (6) обыграл представителя Уругвая Пабло Куваса в матче второго круга Открытого чемпионата Франции – 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 6:4.



Встреча продолжалась 2 часа 46 минут. На счету шестого номера посева соревнований 21 эйс, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 9. Уругвайский теннисист выполнил 12 подач навылет, 5 раз ошибся на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из 3 имевшихся.



Соперником седьмой ракетки мира по третьему раунду станет представитель Германии Миша Зверев.

Второй шаг Марии Шараповой на «Ролан Гаррос». Матчи 5-го дня Россиянки Шарапова и Павлюченкова, а также Серена, Надаль, Халеп, Мугуруса, Чилич, дель Потро, Плишкова закроют 2-й круг «Ролан Гаррос».