Халеп разгромила Таунсенд во втором раунде «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп вышла в третий круг «Ролан Гаррос», разгромив американку Тэйлор Таунсенд со счётом 6:3, 6:1.



Поединок продолжался 1 час 9 минут. Халеп выполнила 2 эйса, не сделала ни одной двойной ошибки и использовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Таунсенд 1 подача навылет, 2 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.



Следующей соперницей прошлогодней финалистки соревнований станет немка Андреа Петкович, которая во втором круге в двух партиях победила американку Бетани Маттек-Сэндс.

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