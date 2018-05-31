Маю: отдам предпочтение выступлениям в парном разряде

Француз Николя Маю оценил шансы продолжения выступлений в одиночном разряде. На «Ролан Гаррос»—2018 36-летний теннисист получил "уайлд-кард".



«Мне очень повезло сыграть в Париже в этом году, и я счастлив, что мой последний матч был против дель Потро. Впрочем, никогда не знаешь, что может случиться.



Сезон длинный – возможно, я вернусь, а возможно, и нет. Я не собираюсь завершать карьеру и отдам предпочтение игре в паре. Для меня не будет проблемой, если я вернусь в Париж и сыграю тут в парном разряде, а не в одиночном», – цитирует Маю World Tennis USA.



В паре со своим соотечественником Пьер-Югом Эрбером Маю по разу играл в финалах каждого из парных турниров «Большого шлема». Побед удалось добиться дважды – на Уимблдоне-2016 и US Open 2015.

Маю одержал 300-ю победу в карьере в парном разряде