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Хогенкамп: допинг Шараповой? В таких странах, как Россия, бывают вещи на грани

Хогенкамп: допинг Шараповой? В таких странах, как Россия, бывают вещи на грани
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Голландская теннисистка Рихел Хогенкамп, уступившая россиянке Марии Шараповой в первом круге «Ролан Гаррос» со счётом 1:6, 6:4, 3:6, рассказала о своём отношении к ней, к её дисквалификации и возвращению.

«Я не имею ничего против криков во время игры. Я даже не слышала их по ходу розыгрышей. Если смотрю за матчем со стороны, то они меня отвлекают, но во время игры — никогда. Я была слишком занята тем, чтобы возвращать мячи в корт.

Конечно, она тратит немало времени между розыгрышами. Она никогда не начнёт розыгрыша, если не готова к нему на сто процентов. Другим теннисисткам это может не нравиться, но я считаю, что так и нужно делать.

Потом она несколько раз смотрит на тебя. В какой-то момент я даже подумала, что это потому, что со мной что-то не так.

После истории с допингом я воспринимаю её иначе. В этих странах случаются вещи, скажем так, на грани. Однажды она пересекла черту, но как спортсменка, она остаётся для меня примером. Она умеет концентрироваться на главном, и это сделало её чемпионкой. Конечно, были неправильные вещи, и она понесла за это наказание. Надеюсь, она вынесла урок.

Её возвращение — отличное событие для женского тенниса. То же самое относится к Серене и к Азаренко. Они движут женский тур вперёд. Без них на турнирах правили бал Халеп и Свитолина. Я рада, что они вернулись», — сказала Хогенкамп во время пресс-конференции.

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