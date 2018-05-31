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Тим: ключевым фактором стала моя победа во втором сете

Тим: ключевым фактором стала моя победа во втором сете
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Австриец Доминик Тим (7) прокомментировал победу над греком Стефаносом Циципасом, одержанную во втором раунде «Ролан Гаррос» – 6:2, 2:6, 6:4, 6:4. Встреча началась вчера, однако была приостановлена после первых трёх партий. Доигрывали теннисисты уже сегодня.

«Думаю, это был отличный матч. Наверняка ключевым фактором стала моя победа в третьей партии. Выходить снова на корт, но уже ведя в счёте, было намного легче. Сегодня я сыграл очень сосредоточенно и показал хороший теннис.

Победа на прошлой неделе в Лионе придала мне уверенности. Я нахожусь в прекрасной форме и готов к любым вызовам», – цитирует Тима официальный сайт турнира.

Соперником Доминика по третьему раунду станет итальянец Маттео Берреттини.

Ролан Гаррос (м) 2018. 2-й круг
31 мая 2018 года, четверг. 14:30 МСК
Доминик
Тим
Стефанос
Циципас
6:2 2:6 6:4 6:4
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