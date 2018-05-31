Тим: ключевым фактором стала моя победа во втором сете

Австриец Доминик Тим (7) прокомментировал победу над греком Стефаносом Циципасом, одержанную во втором раунде «Ролан Гаррос» – 6:2, 2:6, 6:4, 6:4. Встреча началась вчера, однако была приостановлена после первых трёх партий. Доигрывали теннисисты уже сегодня.



«Думаю, это был отличный матч. Наверняка ключевым фактором стала моя победа в третьей партии. Выходить снова на корт, но уже ведя в счёте, было намного легче. Сегодня я сыграл очень сосредоточенно и показал хороший теннис.



Победа на прошлой неделе в Лионе придала мне уверенности. Я нахожусь в прекрасной форме и готов к любым вызовам», – цитирует Тима официальный сайт турнира.



Соперником Доминика по третьему раунду станет итальянец Маттео Берреттини.

Второй шаг Марии Шараповой на «Ролан Гаррос». Матчи 5-го дня Россиянки Шарапова и Павлюченкова, а также Серена, Надаль, Халеп, Мугуруса, Чилич, дель Потро, Плишкова закроют 2-й круг «Ролан Гаррос».