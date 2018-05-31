Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Надаль не испытал проблем в матче второго круга «Ролан Гаррос»

Надаль не испытал проблем в матче второго круга «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Испанец Рафаэль Надаль (1) уверенно обыграл представителя Аргентины Гидо Пелью в матче второго круга Открытого чемпионата Франции – 6:2, 6:1, 6:1.

Встреча продолжалась 2 часа и 5 минут. На счету первой ракетки соревнований 4 эйса, 3 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 20. Его соперник выполнил 8 подач навылет, 4 раза ошибся на подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 4 имевшихся.

В матче за выход в 1/16 турнира финала Надаль сразится с представителем Франции Ришаром Гаске (27).

Ролан Гаррос (м) 2018. 2-й круг
31 мая 2018 года, четверг. 16:45 МСК
Рафаэль
Надаль
Гидо
Пелья
6:2 6:1 6:1
Второй шаг Марии Шараповой на «Ролан Гаррос». Матчи 5-го дня
Россиянки Шарапова и Павлюченкова, а также Серена, Надаль, Халеп, Мугуруса, Чилич, дель Потро, Плишкова закроют 2-й круг «Ролан Гаррос».
10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос»
Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент