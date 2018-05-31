Чилич: результаты говорят о том, что я могу побеждать на ТБШ

Хорват Марин Чилич (3) прокомментировал победу над поляком Хубертом Хуркачем в рамках второго круга Открытого чемпионата Франции – 6:2, 6:2, 6:7 (3:7), 7:5.



«В начале поединка я постоянно был близок к брейку, но в третьей партии у меня не получалось так хорошо принимать, особенно в критические моменты. Я почувствовал, что снял педаль с газа и дал ему немного больше возможностей. В четвёртом сете он продолжил отлично подавать, но я сумел использовать те возможности, которые у меня появлялись.



Я отлично начал турнир и уверенно себя чувствую на корте. Результаты в последние 12 месяцев говорят о том, что я могу побеждать на турнирах «Большого шлема». С нетерпением жду следующих матчей и, надеюсь, смогу бросить вызов лучшим", – цитирует Чилича официальный сайт ATP.



За выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции Чилич поспорит с представителем США Стивом Джонсоном.

Второй шаг Марии Шараповой на «Ролан Гаррос». Матчи 5-го дня Россиянки Шарапова и Павлюченкова, а также Серена, Надаль, Халеп, Мугуруса, Чилич, дель Потро, Плишкова закроют 2-й круг «Ролан Гаррос».