Шварцман разгромил Павлашека и сыграет с Чоричем на «Ролан Гаррос»

Аргентинец Диего Шварцман (11) вышел в третий раунд «Ролан Гаррос», разгромив чеха Адама Павлашека со счётом 6:1, 6:3, 6:1.



Теннисисты провели на корте всего 1 час 28 минут. Шварцман ни разу не подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Павлашека 2 эйса и 1 упущенный брейк-пойнт. Двойных ошибок у чешского теннисиста не было.



Следующим оппонентом Шварцмана станет хорват Борна Чорич, который ранее в четырёх сетах обыграл итальянца Томаса Фаббьяно (4:6, 6:2, 6:1, 6:1).

10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос» Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».

5-й день «Ролан Гаррос». Шарапова вышла на Каролину Плишкову. LIVE Онлайн-трансляция пятого дня «Ролан Гаррос», в рамках которого сыграют Шарапова, Надаль, Павлюченкова, Квитова, Плишкова и другие.