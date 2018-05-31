Шарапова: матч с Плишковой на главном корте из-за неё? Там ведь будет и Шарапова

Россиянка Мария Шарапова ответила на вопрос об ожиданиях от возможного выступления на центральном корте «Ролан Гаррос» в субботу, 2 июня, когда она сыграет с чешкой Каролиной Плишковой.



«Предвкушаю ли я своё возвращение на корт Филиппа Шатрье? А вы уже знаете расписание? Я не знаю, на каком корте сыграю. Вчера расписание я получила в полвосьмого вечера, так что, если вы уже сегодня узнаете порядок и место проведения матчей в субботу, сообщите мне.



Матч может состояться на центральном корте, потому что я буду играть с Плишковой? Ну, там ведь будет и Шарапова, так что...» — приводит слова Шараповой с пресс-конференции в своём «твиттере» журналист Бен Ротенберг.

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