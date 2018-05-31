Касаткина и Гаврилова проиграли Хибино и Калашниковой в первом круге «РГ»

Россиянка Дарья Касаткина и представляющая Австралию Дарья Гаврилова потерпели поражение в матче первого круга «Ролан Гаррос» в парном разряде, уступив японке Нао Хибино и Оксане Калашниковой из Грузии в двух партиях — 3:6, 6:7 (3:7).
Теннисистки провели на корте 1 час 37 минут. Хибино и Калашникова ни разу не подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и использовали 5 брейк-пойнтов из 17. На счету Гавриловой и Касаткиной 2 эйса, 4 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.
В следующем круге Нао и Оксана сыграют с первыми сеяными — венгеркой Тимей Бабош и француженкой Кристиной Младенович.
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