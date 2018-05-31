Иснер прошёл в третий раунд «Ролан Гаррос», выполнив 38 эйсов

Американец Джон Иснер (9) обыграл представителя Аргентины Орасио Себальоса в матче второго круга Открытого чемпионата Франции – 6:7 (8:10), 7:6 (7:4), 7:6 (7:2), 6:2.



Встреча продолжалась 2 часа 53 минуты. На счету Иснера 38 подач навылет, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 8. Его соперник выполнил 16 эйсов, 4 раз ошибся на подаче. Шансов взять подачу американца Себальос не имел.



Соперником американского теннисиста по третьему раунду соревнований станет победитель пары Пьер-Юг Эрбер (Франция) – Жереми Шарди (Франция).

Второй шаг Марии Шараповой на «Ролан Гаррос». Матчи 5-го дня Россиянки Шарапова и Павлюченкова, а также Серена, Надаль, Халеп, Мугуруса, Чилич, дель Потро, Плишкова закроют 2-й круг «Ролан Гаррос».