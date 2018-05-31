Гоёвчик оштрафован на € 25 тыс. за снятие с матча первого раунда РГ

Снятие с матча первого круга Открытого чемпионата Франции с британцем Кэмероном Норри стоило Петеру Гоёвчику 25 тыс. евро.



Исходя из изменений в регламенте теннисисты, не готовые к проведению полноценного матча первого круга турнира «Большого шлема», могут сняться до его начала и получить 50% призовых. В этом случае их место занимает один из "лаки-лузеров". Таким образом ITF планирует бороться с большим количеством отказов в ходе первого раунда, что отрицательно сказывается на интересе зрителей и спонсоров.



Если же теннисист не отказывается от участия в турнире, а снимается уже в ходе матча, он получает штраф. Матч Норри и Гоёвчика продолжался 43 минуты и был завершён при счёте 1:6, 0:2.



В случае проигрыша в трёх партиях Гоёвчик получил бы € 20 тыс.

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