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Кудрявцева и Мектич вышли во второй раунд «Ролан Гаррос» в миксте

Кудрявцева и Мектич вышли во второй раунд «Ролан Гаррос» в миксте
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Россиянка Алла Кудрявцева и хорват Никола Мектич вышли во второй круг «Ролан Гаррос» в смешанном парном разряде, обыграв китаянку Ян Чжаосюань и пакистанца Айсама-Уль-Хака Куреши на чемпионском тай-брейке — 7:6 (7:2), 3:6, [10:8].

Матч продолжался 1 час 31 минуту. Кудрявцева и Мектич выполнили 4 эйса, допустили 4 двойные ошибки и использовали 3 брейк-пойнта из 5. На счету Ян и Куреши 2 подачи навылет, 4 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Соперники Аллы и Николы в борьбе за выход в четвертьфинал определятся в матче, в котором немка Анна-Лена Грёнефельд и колумбиец Роберт Фара (8) сыграют с американцами Коко Вандевей и Радживом Рамом.

Ролан Гаррос — микст 2018. 1-й круг
31 мая 2018 года, четверг. 17:00 МСК
Алла
Кудрявцева
Никола
Мектич
Ян
Чжаосюань
Айсам-Уль-Хак
Куреши
7:6 3:6 10:8
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