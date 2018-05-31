Шарапова: рада получить возможность сыграть на главном корте Парижа

Россиянка Мария Шарапова прокомментировала победу над хорваткой Донной Векич в рамках второго круга «Ролан Гаррос» – 7:5, 6:4.



«Думаю, вы все видите стиль молодого поколения. Они не тушуются и играют без всякого стеснения. Уже нельзя сказать, что в первых раундах на турнирах «Большого шлема» ты получаешь время на раскачку. Думаю, это говорит о качестве игроков в туре. Да, они агрессивны, но такими они и должны быть. Они должны рисковать против более опытных игроков.



Встреча с Плишковой будет первой между нами на грунте, и я понимаю, что мне нужно улучшить теннис для игры на таком уровне. Прошло несколько лет с тех пор, как я играла на главном корте Парижа, и я очень рада снова получить такую возможность», – цитирует экс первую ракетку мира официальный сайт турнира.

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