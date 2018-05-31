Гарсия победила Шуай в матче второго круга «Ролан Гаррос»

Француженка Каролин Гарсия (7) вышла в третий раунд Открытого чемпионата Франции, в трёх партиях одолев представительницу Китая Пэн Шуай – 6:4, 3:6, 6:3.



Матч продолжался 1 час 56 минут. На счету Гарсии 4 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8. Её соперница выполнила 4 эйса, ошиблась при подаче 2 раза и сумела реализовать 2 брейк-пойнта из 6 имевшихся.



В матче третьего круга шестая ракетка турнира встретится с третьей представительницей Китая подряд. Её соперница определится в матче Чжан Шуай (Китай) – Ирина Бегу (Румыния).