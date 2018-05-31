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Гарсия победила Шуай в матче второго круга «Ролан Гаррос»

Гарсия победила Шуай в матче второго круга «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Француженка Каролин Гарсия (7) вышла в третий раунд Открытого чемпионата Франции, в трёх партиях одолев представительницу Китая Пэн Шуай – 6:4, 3:6, 6:3.

Матч продолжался 1 час 56 минут. На счету Гарсии 4 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8. Её соперница выполнила 4 эйса, ошиблась при подаче 2 раза и сумела реализовать 2 брейк-пойнта из 6 имевшихся.

В матче третьего круга шестая ракетка турнира встретится с третьей представительницей Китая подряд. Её соперница определится в матче Чжан Шуай (Китай) – Ирина Бегу (Румыния).

Ролан Гаррос (ж) 2018. 2-й круг
31 мая 2018 года, четверг. 19:15 МСК
Пэн
Шуай
Каролин
Гарсия
4:6 6:3 3:6
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