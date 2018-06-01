1 июня в Париже пройдёт матч третьего круга Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют россиянка Дарья Касаткина (14) и представительница Греции Мария Саккари. Начало поединка запланировано на 12:00 по московскому времени. Соперницы встречались в 2015 году в квалификации турнира в Бухаресте. Победу в том матче одержала Дарья со счётом 6:1, 7:5.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Саккари на «Ролан Гаррос».
Победительница этого поединка за выход в четвертьфинал "Ролан Гаррос" поспорит либо с француженкой Полин Пармантье (WC), либо с датчанкой Каролиной Возняцки (2).
Хачанов и Касаткина сражаются за 2-ю неделю. Матчи 6-го дня «Ролан Гаррос»
Россияне Хачанов и Касаткина, а также Зверев, Джокович, Димитров, Тим, Возняцки, Свитолина и Квитова откроют 3-й круг «Ролан Гаррос».
10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос»
Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».