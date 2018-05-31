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Халеп: матч получился очень сложным, несмотря на счёт

Халеп: матч получился очень сложным, несмотря на счёт
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Румынка Симона Халеп (1) прокомментировала победу над американской Тэйлор Таунсенд в рамках второго круга «Ролан Гаррос» – 6:3, 6:1.

«Матч получился очень сложным, пусть по счёту этого и не скажешь. Мне было непросто возвращать её удары из-за хорошего вращения. К тому же она левша, как и я, – это тоже принесло определённые проблемы.

Тэйлор здорово справлялась с моими короткими кроссами и постоянно рвала ритм игры. Я старалась сосредоточиться, хотя иногда и злилась. Впрочем, это нормально.

Следующий матч, против Андреа Петкович, будет также очень тяжёлым. Она никогда не сдаётся и всегда играет до конца. Отвечу ей тем же», – цитирует первую ракетку мира официальный сайт WTA.

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Ролан Гаррос (ж) 2018. 2-й круг
31 мая 2018 года, четверг. 16:30 МСК
Симона
Халеп
Тэйлор
Таунсенд
6:3 6:1
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